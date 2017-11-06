尼泊爾癱瘓畫家捐善款 盼拋磚引玉助故鄉弱勢

2017-11-06 19:10

〔記者李容萍／桃園報導〕尼泊爾癱瘓畫家阿米爾．寶贊（Amir Bhomjan），11月3日來台接受周大觀全球熱愛生命獎章，離台前夕，為感謝聯新國際醫療集團10年來不間斷救助尼泊爾弱勢族群，他今天在周大觀文教基金會創辦人周進華、尼泊爾慈恩基金會主席Deepak Raj Sapkota陪同下，捐出來台首次畫作所得900美元（約新台幣2萬7000元），藉此拋磚引玉呼籲各界投入更多資源幫助尼泊爾弱勢族群。

阿米爾．寶贊透過翻譯表示，自己一出生就罹患「先天性多重關節攣縮症」，只能靠人以嬰兒推車協助行動，從小就因疾病遭人排擠，尼泊爾於2015年發生歷來最嚴重的大地震，他奇蹟似的在瓦礫堆中被救出，被救災義工帶到尼泊爾首都加德滿都的一間特殊學校就讀，讓他的繪畫、音樂和作詩天賦得以發揮，無師自通的他用口銜筆作畫，這次來台義賣畫作，希望藉由作品喚起更多人幫助尼泊爾弱勢族群。

聯新國際醫療集團總執行長張煥禎讚揚阿米爾．寶贊的畫作色彩艷麗、極具生命張力，同時表示，集團從2007年起就透過醫療協助尼泊爾並自籌經費，更在當地打造台灣常駐「聯新尼泊爾期望醫療中心」，除提供看診、用藥、衛教等服務，也深入當地山區進行行動醫療服務，期以實踐社區自立與永續發展目標。