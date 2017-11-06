前瞻台南拚捷運！捷運工程處籌備處本月掛牌

南市規劃中的捷運系統採用類似日本沖繩的高架單軌系統。（記者蔡文居攝）

2017-11-06 18:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區計畫興建藍線（中華路環線）、綠線（府城縱貫線）2條高架單軌捷運系統，目前相關計畫正依中央要求進行修正中，市府規劃於民國114年完工通車，為加速推動單軌捷運建設，台南市捷運工程處籌備處預計本月掛牌成立，全力推動全市第一條捷運系統。

市議員曾培雅今天總質詢，針對南鐵地下化工程及捷運系統興建提出質詢，指市民抱著很高的期望，希望南鐵地下化及捷運建設能同時於113年完成。

台南市代理市長李孟諺答詢表示，相關時程會再來精算，而為加速推動捷運建設，市府最近會來成立捷運工程處籌備處，做為交通局推動捷運建設的專責單位，專門負責捷連的規劃、環評及用地取得等捷運興建作業。

交通局長林炎成表示，南鐵地下化工程仁德段已動工，施工會分段進行，不會全面施工，各地的平交道也不會同時施做，並會規劃替代道路，該局也會提出交通維持計畫。林炎成表示，藍線第一期已列入前瞻計畫，市府一定會做。

而根據交通局的規劃，藍、綠線採用類似日本沖繩的高架單軌系統，兩條都會做，如果109年可以順利動工，預計工期5年，114年即可完工通車。交通局預計本月在永華市政中心掛牌成立捷運工程處籌備處，全力推動。