農地堆放砂石 他的家被砂石場包圍了！

從空拍畫面發現，在地方生活超過50年的住戶，近年開始被砂石場包圍。（記者邱芷柔翻攝）

2017-11-06 19:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕莫拉克風災後高屏溪清淤量體達4億噸，讓砂石堆置場幾近飽和，衍生農地堆放砂石情形層出不窮，屏東里港鄉就有民眾自行出動空拍機，紀錄住家週遭被砂石場包圍情形，原本綠油油的大片農地，漸漸被砂石場取代。

被砂石場包圍的農家無奈表示，他們在地方生活超過50年，比砂石場更早在這個地方耕作，砂石場5年前開始購置住家週遭農地，除了帶來噪音、空氣污染，重車進出也影響了道路安全，隨著地方居民高齡化，多數農友選擇賣地，只能看著讓人痛心的畫面，跟再也回不去的綠地說再見。

環保局估算，莫拉克風災後高屏溪需清淤量體約4億噸，上游還未沖刷下來的砂石約有8億噸，屏東地區每年疏濬約為3千萬噸，但合法堆置場的容量約僅有2千萬噸；在有限的空間下，業者為了要維持砂石合理價格，開始出現非法使用農地堆放砂石情形。

同樣鄰近砂石場的農場主人羅約翰，多次向相關單位檢舉砂石場的違規行為，羅約翰說，雖然砂石工廠是合法登記的工廠，但其堆置砂石的地方是農地，砂石旁還有沉澱池，池水有藍色、有綠色，多年來把農地當成工業地，政府沒有積極作為，就是破壞環境最大的兇手。

莫拉克風災後，南部地區砂石生產過剩，即時去化成為砂石業者最棘手的問題，因為去化壓力讓砂石價格不斷下探，便宜的農地成為業者堆放砂石首選，卻也讓砂石疏濬與農地農用開始推往天秤兩端。

縣府水利處日前針對民眾檢舉里港地區非法堆放砂石部分，以違反區域計畫法要求業者限期改善，今年先後開出每張6萬元罰單共3張，但仍無法解決農地堆放砂石問題。

縣府環保局長魯台營表示，中央山脈每年抬升，砂石不斷從上游往下游沖刷，為了協助解決業者解決砂石堆放問題，縣府兩年來已陸續輔導10家砂石業者通過環評，將持續努力輔導相關業者，解決疏濬與砂石堆放問題。