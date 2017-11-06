中俄邊境遊 持一次性旅遊護照是慣例

2017-11-06 18:58

〔中央社〕台灣男子因持大陸所發護照進入俄羅斯海參崴旅遊，回台後遭註銷戶籍。事實上，中俄邊境旅遊的一次性旅遊護照，為大陸法令規定且行之有年，目的是避免兩岸成為國與國關係。

中國國家旅遊局、外交部、公安部、海關總署等部門，早於1998年6月3日發布「中俄邊境旅遊暫行管理實施細則」，目的是促進中俄邊境旅遊健康有序發展，促進中俄兩國人民的友好交往和中俄邊境地區的繁榮穩定。

細則第25條規定：「台灣居民參加中俄邊境旅遊，需向組團社或代辦社報名交費，然後由本人到該地市、縣公安機關出入境管理部門申請辦理旅行證件。公安機關簽發給一次旅遊有效的護照，由邊境地區的組團社統一辦理出境手續。台灣居民持有的台灣居民來往大陸通行證件仍由個人保存。」

按此規定，目前中國大陸鄰近海參崴並可核發一次性旅遊護照的口岸有兩個，分別是吉林省琿春市以及黑龍江省綏芬河市。

申辦方式是由大陸地接社帶著台灣團員，前往市公安局辦理；海參崴口岸還有一項特殊性，即可辦理落地簽，遂能與中國大陸的一次性旅遊護照銜接。

在具體入出境程序上，台灣遊客持台胞證由琿春口岸出境，入境海參崴持中華人民共和國一次性旅遊護照通關，返程回中國大陸亦同；但為避免造成日後困擾，這本一次性護照通常會繳回，無法留作紀念。

至於為何會有一次性護照規定，主因是避免發生國與國問題。試想，中國大陸籍導遊帶著台灣團持台胞證出境，隨後又帶著團員持中華民國護照入境海參崴，豈不變相形同承認中華民國的存在。