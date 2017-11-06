盲人也能賞盆栽奇石展 耳鼻手靈活並用

台中展翼視障天使協力車隊團員，用嗅覺、觸覺等感受百年盆景。（記者陳冠備攝）

2017-11-06 18:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕第14屆亞太盆栽與賞石聯展即日起在彰化縣永靖鄉成美文化園盛大登場，現場展出85組頂級盆栽、雅石，為一睹風采，台中展翼視障天使協力車隊40視障朋友也到場參觀，為此園區還特別規劃一套結合聽覺、嗅覺、觸覺的導覽方式，讓視障朋友充分也能感受到盆栽奇石之美。

亞太盆栽展每2年展出一次，迄今已26年，是國際盆栽重要展覽之一，來自台中的展翼視障天使協力車隊在導覽員安排下，首次用手觸摸百年真柏，感受樹木滄桑，也有人好奇不斷以鼻嗅出葉香，相當開心，園區最後還開放草皮，讓視障朋友們赤腳感受綠地，還一起牽手圍住500年的紫檀，感受老樹雄壯。

展翼視障天使協力車隊團長鍾宛貞表示，雖然他們失去視覺，但有比平常人更敏銳的聽覺與嗅覺，一樣有感受世界美景的權力，車隊每月都會策劃一次輕旅行，感受山林的蟲鳴鳥叫與大地呼喚，這次是首次參觀盆栽展，充分體會雅人雕琢的用心，是一次難得的體驗。

成美文化園是這是國際盆栽大會暨亞太盆栽賞石大會4大展區之一，展區有33組雅石，50組精緻盆栽，其中，苗栗縣樹石藝術協會理事長陳敏達獲邀展出火炎山赤松、雪霸國家公園五葉松與谷關五葉松，盆數最多、亦受矚目。

陳敏達表示，為讓樹活起來，所以從不把他們種在盆子裡，而是依樹形塑造水泥盆置放，達到視覺美學最佳比例，才能成為最佳的「迎賓樹」。

陳敏達說，接觸盆栽園藝絕對有益身心，因為眼動、腦動能有效防止身體老化，心情上也能陶冶性情，雖然這世界上有些人看不到，不過只要用其他感官接觸，也能體會藝術之美。