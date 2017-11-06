獨家》身分證末碼少用4 竟然讓這間學校學生變少了

2017-11-06 18:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市永和區永和國中、福和國中只隔一條街，學區學生都以身分證字號末碼分配，單號念永和、雙號念福和已成慣例，也是全新北市唯一的特例；但民國88年底起，身分證末碼不再配「4」，當年的新生兒自101、102年起陸續上國中，福和校方統計學生數因此大減，建議改採身分證倒數第2碼分配，教育局表示，制度已行之有年，目前不打算調整。

福和國中校長范筱蓉說，內政部在民國88年底依「國民身分證及戶口名簿制發相片影像檔建置管理辦法」第7條「特殊情事」函釋，身分證尾數不再配發「4」，之後出生的孩子約自101年、102年起入學。

根據兩校新生班級數統計，永和國中101年度增加6班、福和國中增加1班，兩校班級數差距從3班擴大到8班；隔年，永和41班、福和32班，相差9班。

福和國中教務主任洪駿源解釋，身分證末碼少了4、還剩9個數字，偶數只佔9分之4，單數佔9分之5，兩者差9分之1，以兩校102年新生共73班計算，福中比永中少9班，就正好是8分之1到9分之1；學生數跟班級數減少，嚴重影響資源與教師員額；他建議，以單雙數比例1比1的倒數第2碼來平衡分配。

教育局表示，兩校新生班級數差異是結構性因素，且以末碼單雙號做為兩校新生分發入學制度已行之有年，家長也有共識，目前無調整計畫。