高雄「幸福三太子」開跑 12隊藝陣同場競技

2017-11-06 17:34

〔記者方志賢／高雄報導〕一年一度高市三民區地方特色行銷「幸福三太子」活動，今年有12隊三太子藝陣同場競技，包括國中、小學組隊的小三太子藝陣，將爭取第一名14萬的高額獎金，競技、舞藝令人期待。

主辦單位今年邀知名名藝術家林軒宇設計製作的「環保三太子」裝置藝術，首創以環保素材打造，含基座高度超過190公分高，夜間有聲光與律動的搭配，有趣又吸睛。

市府民政局副局長駱邦吉、三民區區長林清益、三鳳宮董事長李昆霖、里長聯誼會主席林平長等人今合力啟動後，宣布幸福三太子活動正式開跑。

駱邦吉表示，今年活動除了環保三太子外，也首辦「幸福遊三塊厝」活動，帶領市民走訪三塊厝景點，除了沉浸在中都磚窯廠的歷史氛圍，飽覽中都濕地公園景觀，也品嚐古早味的榮泉彈珠汽水。

活動也邀「九天民俗技藝團」，以轟動震撼的旗鼓表演揭開序幕，閉幕則是「明華園-天字團」演出經典戲碼-哪吒鬧東海，透過戲劇演出三太子的傳奇故事，要讓活動強強滾。

本月25、26日2天活動，還有三民童玩節、三民幸福樣獎金600元的比賽、闖關遊戲及特色美食等一系列活動，讓您有吃有玩又有拿。

活動資訊可到2017幸福三太子官網查詢或洽三民區公所民政課，07-3228160分機230。