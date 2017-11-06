知本濕地擬設太陽能專區 卡大地布堅決捍衛傳統領域

2017-11-06 17:56

［記者陳賢義／台東報導］台東縣政府計畫在知本濕地設專區，租給業者做為全國最大太陽能基地，在地知本卑南族卡大地布部落捍衛傳統領域態度堅決；部落主席林金德強調，縣府曾在6月間到部落召開說明會，族人就堅決反對興建，立場至今沒變，捍衛到底。

位在知本濕地的原知本捷地爾開發案基地有226公頃，由於業者遲不履行，縣府在91年宣布契約不存在，重新招商結果相同，纏訟閒置30年，台東縣長黃健庭日前在縣議會施政報告中表示，計畫將基地中的154公頃出租，建置太陽能發電廠，估算1年可發電2.1億度電，初估每年可為縣庫挹注3000萬元；由於地屬卡大地布部落傳統領域，引來部落捍衛反彈。

「堅持到底、不畏強權，捍衛自己的權益」知本濕地生態豐富，擁有湧泉、濕地與草原複合的地形，被記錄的鳥類高達183種，珍稀鳥類與生態多樣性在全國數一數二，族人憂心開發案一旦確定，全國用電最少的台東縣，將成為全國最大集中式地面型太陽光電開發區，亟具生態價值的知本濕地也將驟變為大電廠。

林金德表示，縣府為了獲取租金重申於知本濕地擬設太陽能光電專區，罔顧曾為此案在6月12到部落召開說明會，族人堅決反對在生態資源豐富的傳統領域興建，這個立場至今仍未改變，部落也將捍衛到底。