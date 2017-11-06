「懂的不多、殺傷力最大」遠航：往後嚴格篩選空服員

針對上週離職員工以影片方式不實影射及散播，遠東航空董事長張綱維（右起）、營運長曾金池、遠航產業工會常務理事莊留寶6日召開記者會，表示健康活動卻被抹黑成陪酒，已嚴重影響公司商譽，並至台北地檢署提告。（記者簡榮豐攝）

2017-11-06 19:35

〔記者陳宜加／台北報導〕遠航企業工會指控公司要求空服員幫立委站台助選、遊街；與旅行社業、長官吃飯時還要陪酒，遠航營運長曾金池今赴台北地檢署，控告詹姓、高姓、呂姓空服員加重誹謗罪。董事長張綱維重砲反擊「少數人的鬧劇」，並表示往後將更嚴格面試新空服員，「年輕人懂的不多，但殺傷力最大」。

張綱維說，進入航空公司須經審慎調查，但過去考量空服員年輕、剛畢業，僅有基本身家調查與健康檢查，對背景不十分了解，審查方面對空服是最寬鬆。經過這次風波，已有更清楚認知，嚴謹篩選勢在必行。

遠航企業工會上週公開以「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」為題的動畫影片，點閱超過39萬次，張綱維今天表示，不再找一般空服員參加公開活動，今年尾牙也不打算舉辦，否則恐又被認為是陪酒。

張綱維說，關於空服員指控的所有活動都是公開活動，怎麼可能是陪酒？航空業是服務業，服務本就是基本工作，既然在公開場合團體聚餐，空服處要求提供服務工作並給予勞務費，卻昨是今非，領錢說陪酒。

他痛批，事前都有經過溝通，空服員領得開心、玩得開心，事到如今卻事後諸葛，「不覺得是笑話嗎？」

遠航副總經理盧紀融表示，5月已無條件答應空服員訴求，卻依然在網路上公開謾罵，詹姓空服員更表示「不為了錢，難道說真心愛公司嗎？笑死人了！」一言一行輕蔑面對工作，更說「回公司會繼續靠北，給我權利不回去，我是傻子嗎？」這就是空服員的真面目。

她說，2%少數人令人沉痛，每一個都是她招考進來，也都是可愛的學妹，進入工會卻全部變質，被其他單位唾棄，她更道歉，這些人都是她帶出來的。

她說，遠航致力參加公益、有意義的公開活動，包含中秋溫馨送暖、有愛耶誕愛心鞋盒、愛心陪讀班、職棒開球、民眾服務晚會等，經由美麗空服員代表公司站在前線行銷遠航到每個角落，根據班表出公差並領取公差費用，事隔多時竟然造謠抹黑，別有居心。