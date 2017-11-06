中市文心路人本步道改善工程 月底開工

文心路人行道停放機車後，人行空間不足，市府將拓寬人行道。（記者張菁雅攝）

2017-11-06 17:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路人本步道及路平專案將自25日開工，分段展開總長20.4公里的人行道改善工程，預計明年8月底全線完工，除恢復捷運施工前的車道數及停車格，人行道也從3公尺拓寬為5公尺，並增設自行車空間、公共設施帶，成為台中市的示範道路。

建設局長黃玉霖今天在市政會議專案報告「文心路人本步道建置暨路平專案最新成果」，他表示，捷運綠線將在107年底試運轉、109年底全線通車，文心路將有新面貌，文心路人本步道及路平專案將恢復捷運施工前的車道數及停車格，除了汽車外，還大量增設機車、自行車停車格，更將人行道拓寬2公尺，並規劃自行車空間，也協調自來水公司汰換老舊自來水管。

黃玉霖指出，該計畫總經費約8億元，共分7標，其中，昌平路至崇德路、公益路至大墩七街預定在25日開工，另5標同時在12月25日開工，全線預計明年8月底完工。

交通局長王義川也表示，目前文心路沿線騎樓、人行道常遭汽機車占用，市府採「先供給、後管理」策略，預計在文心路及其周邊增設6052格停車格，完成後將整頓違停問題。另外，文心路上64個公車站全部設置「反向式候車亭」，使用最少的人行道空間，捷運綠線所有車站旁也將增設iBike站，方便民眾轉乘。

市長林佳龍則表示，捷運綠線通車後，文心路將是外縣市民眾進入台中的第一印象，希望成為示範道路，讓民眾乘著捷運看到沿線美景，因此，文心路人本步道計畫應加強跨機關合作，並同步進行騎樓整平、違規廣告物拆除等工作。