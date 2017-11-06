鼓勵年輕人投入長照 台中市最高補助2萬2千元就業獎勵金

2017-11-06 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵年輕人投入長照服務，協助解決長照服務人力缺工問題，台中市結合中央長照政策推動獎勵措施，鬆綁青年穩定就業獎勵金規定，將長照事業單位納入獎勵行業，年輕人投入長照產業且持續就業滿6個月，最高可獲2萬2千元獎勵金。

勞工局長黃荷婷指出，台中市為鼓勵青年穩定就業，2年前首推「青年穩定就業獎勵金」，凡設籍台中市29歲以下青年，經市府就業服務處推介就業後，若穩定就業滿3個月，就可獲得1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月加碼再給1萬2千元，每人最高可獲得2萬2千元。

勞工局統計，獎勵計劃推動2年多來，經服務後就業的青年已逾1800人，穩定就業6個月以上的比例達6成，高於一般社會新鮮人就業僅有約5成多；且去年度穩定就業3個月以上的比例達7成6，也較104年度成長1成4。

勞工局也針對去年已領取獎勵金的青年進行調查，9成5以上青年對這項計畫感到滿意且認為有助於度過就業初期的磨合階段，9成2以上的青年認同該計畫加強了求職動機；顯示透過穩定就業獎勵金的發放，確實讓更多人有動力工作。

勞工局修正穩定就業獎勵金計畫時，發現公告的獎勵行業中，只有居住型照顧服務業，並未廣泛包括所有長期照顧事業單位，配合中央推動長照2.0政策，市府決定鬆綁青年穩定就業獎勵金規定，將長照事業單位納入獎勵行業，滿足長照人力需求，將獎勵對象擴及所有從事長照產業的青年人，是全國首創地方結合中央長照政策推動的獎勵措施。

台中市就業服務處長傅晶如指出，目前各縣市普遍存在長照服務業缺工問題，除產業薪資水準不高，一般人又對照顧服務員缺乏正確認知，造成青年就業意願偏低，以台中市為例，全市服務於長照產業的青年照服員，總計約僅300多人。

傅晶如說，為開發青年人力投入長照行列，除祭出獎勵措施，勞工局更動員各服務據點加強宣導，並派員分赴中部各大學說明，只要受過照顧服務員訓練取得結業證明，或領有照顧服務員技術士證，高中（職）以上學校護理、照顧相關科系（組）畢業者，皆可上網到勞工局「大台中人力資源網」登錄求職。

凡是經登載在人力資源網的長照服務單位錄用為照顧服務員，且就業地點是台中市，就可以在穩定就業3或6個月後，依規定提出獎勵金申請。