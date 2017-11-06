彰化打卡新亮點曝光 CH字母卡哇伊

彰化縣議會新會館前入口新意象裝置藝術，可望成為民眾打卡新亮點。（記者張聰秋攝）

2017-11-06 16:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會新會館前入口新意象裝置藝術，由插畫家施政廷老師與其學生、知名插畫家的「微光分子」共同創作，C、H兩個英文字母，代表彰化地名英文縮寫，字母上有彰化縣鳥「南路鷹」翱翔陽光普照的八卦山，還有縣花「菊花」襯托，字母旁邊有拿著相機拍照的小男孩和背著後背包的小女孩，小男孩、小女孩置身在美麗的花花世界，第一眼直覺就是熱情奔放。

議會今天舉行揭幕儀式，現場熱鬧滾滾，民眾、貴賓一起見證歡樂的一刻，不少人紛紛拿起相機拍照留念，邊拍邊唸「好可愛！」、「好有創意！」

新會館與武德殿、彰化縣立美術館、八卦山牌樓和花鐘，僅一街之隔，CH裝置藝術融入其中，可望成為遊客拍照打卡的新景點。

議長謝典霖說，彰化縣議會為打破與民眾隔閡，決定拆除舊牆、退縮人行道，打造更開放式的空間，委由施政廷、微光分子師徒，設計CH的入口裝置藝術設計，兩位不同世代插畫家激盪出新火花，他相信，療癒、純真、彰化特色味十足的裝置藝術，突顯彰化縣議會新思維新活力。

配合裝置藝術揭幕，新會館同時舉辦「跨世代繪本插畫聯展」，作品有新生代插畫家與國際繪本大師施政廷老師波隆那世界插畫大展入圍作品，頗具看頭，歡迎民眾前往參觀。