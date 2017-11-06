醫病》少油少肉也得糖尿病？ 醫師：低醣才是關鍵

2017-11-06 16:08

〔記者王俊忠／台南報導〕56歲陳太太身材微胖，有高血壓病史、無糖尿病家族史，平時重視養生，三餐自己煮且飲食清淡，健檢卻發現糖化血色素7.0、空腹血糖126，被診斷是糖尿病。就診時飯後血糖值200，比正常值140高出許多，她納悶「飲食如此清淡也無家族遺傳，為何糖尿病找上她？」。台南市立醫院醫師說，關鍵在於醣類問題。

陳太太將早餐改為麥片3湯匙配無糖豆漿、一個煎蛋；午餐五穀飯從2碗改為3/4碗，搭配以前不敢吃的雞腿肉或牛肉；晚餐改為半碗五穀飯配魚肉、豆腐湯與一份水果，蔬菜部分盡量攝取；消夜改為堅果或芝麻甜點。4個月後，在未開立血糖藥情況下，糖化血色素從7.0降到6.4，飯後血糖140~150之間，體重減輕3公斤，成功藉由低醣飲食調整血糖。

收治陳太太的台南市立醫院家醫科醫師王威傑說，關鍵不在於「油」而在「醣」，熱量來源分為醣類、脂肪、蛋白質三大類，能將每天醣類攝取量訂在130公克內，約占熱量來源的20%~25%，就是低醣飲食。

王威傑表示，低醣飲食中油脂、蛋白質沒特別限制，可維持飽足感，不會因飢餓而貪食，低醣飲食搭配好油，對身體有害的糖化終端產物會減少，血糖不致上升，且糖化血色素、飯後血糖等指標都會改善，可預防糖尿病產生，更是糖尿患者最佳飲食對策。

他說，飯、麵、地瓜、南瓜、麥片、綠豆、紅豆、麵包、饅頭等五穀根莖主食類、水果、牛奶等都屬醣類，此類食物每天應限制在8~9份，如飯類1/4碗為一份，麵類約半碗為一份，水果一碗（或一個拳頭大）為一份、吐司一片約一份。蛋、黃豆類、魚、肉、油脂類、堅果、花生、芝麻、蔬菜等屬非醣類，只要食材新鮮天然非加工品，且使用好油不高溫炒、炸，基本上沒有特別限制。