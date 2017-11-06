古亭國中10學生 與30位永昌里民長者同歡

台北市古亭國中今於永昌里民活動中心辦理活動，由10位學生，帶領30位里民長者同歡，一起撮湯圓、打彈珠，拉近世代距離。（記者周彥妤攝）

2017-11-06 16:10

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市古亭國中今於永昌里民活動中心辦理活動，由10位學生，帶領30位里民長者同歡，一起撮湯圓、打彈珠，拉近世代距離。

古亭國中今安排10位國二、三學生，永昌里長陳玟如邀約30位長者，於永昌里民活動中心，一起撮湯圓，隨後烹煮，再一起食用，最後更一起打彈珠，享受兒時遊戲，場面溫馨四溢。

古亭國中校長林泰安受訪表示，之前拜訪永昌里長陳玟如，里長提及可讓學生與社區長者接觸，增加彼此互動，學校老師對此提議頗感認同，繼而催生該活動。活動用的彈珠台，也是學生經由老師指導，把廢棄課桌椅賦予新生命，耗時3個月所製。

受邀出席的吳奶奶說，里長告訴她，可以和學生一起撮湯圓，如果他們不熟悉，還可以指導，出來走走又可以動動腦，對身體很不錯。

古亭國中王同學說，看到這些長輩，會想起家裡年邁的阿公、阿嬤，感覺人上了年紀，身體大不如前，日子很辛苦，藉由活動和年長者互動，對學生而言也很有意義。

古亭國中表示，「古亭送暖，愛在永昌」的課程設計與教學活動，以12年國民基本教育課程之基本理念，並以「自發」、｢互動｣ 及｢共好」為核心，藉由教師團隊的共同研討完成。