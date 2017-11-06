全球第30國！台北米其林指南明年第一季出版

全球美食界聖經「米其林指南」隆重登台，米其林區域總裁方諾德（右）、交通部觀光局主任秘書林坤源（左）出席指南發布記者會。（記者簡榮豐攝）

2017-11-06 16:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕備受台灣餐飲界矚目的全球美食界聖經米其林紅色指南正式登台！米其林區域總裁方諾德今天宣布，台北米其林預計在2018年第一季正式出版，台灣將成為全球第30個發行米其林指南的國家。

米其林集團與交通部觀光局今天共同召開2018台北米其林指南發布預告記者會，除宣布台北米其林將正式登台，也開放讓現場媒體提問相關細節。

米其林區域總裁方諾德表示，他今天要宣布一個好消息，也就是台北米其林指南即將出版，代表台灣已正式被納入米其林指南的評鑑體系。台灣向來以美食聞名，飯店、餐廳及各式小吃密度極高的台北市，將成為米其林登台的第一個評鑑城市，將台灣美食推廣到海內外給更多美食饕客，同時是好機會向世界證明台灣具有相當優秀的廚師。

觀光局主秘林坤源表示，米其林對台灣來說並不陌生，2011年觀光局就曾和米其林合作推動綠色指南，不過大眾最關心的其實是紅色指南，尤其美食是觀光局推動台灣觀光的主力，在觀光客來台消費及動向調查也顯示，去年來台觀光客在飲食消費上就花費716億元，顯示美時在旅遊體驗上是不可或缺的經驗。

林坤源也表示，觀光局一直希望能讓台灣美食與國際接軌，但米其林是非常嚴謹的評鑑組織，米其林指南出版也非只是一年的計畫；另一方面，台灣市場近幾年多次獲得國外媒體報導肯定，市場累積能量足夠，才能成就台北米其林出版。

對於台灣其他城市是否也有機會納入米其林評鑑？方諾德指出，目前只會聚焦在台北米其林，但對於其他發展機會持樂觀態度。

方諾德表示，米其林對於各國美食評論都秉持同一標準，評鑑可分為五大標準，包括食材準備程度、食材準備技巧和口味、創新程度、用餐的一致性，以及餐點是否物有所值；不管是餐廳或是路邊小吃都是一貫標準評鑑，且評斷內容是「盤中美食」的品質，因此餐廳設備不在評鑑標準內，且涵蓋各種菜式風格。

而日前名廚江振誠歸還米其林二星，方諾德則表示，如果江振誠將新加坡餐廳結束營業，那當然就無法納入米其林指南，但他想強調，米其林評鑑是提供給消費者的建議，而非對於主廚個人的評鑑。