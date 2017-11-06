醫病》發燒又胸悶 小心細菌性心內膜炎

罹細菌性心內膜炎的病患經置換人工心臟瓣膜重生，院方特地辦慶生會。（圖由澄清醫院提供）

2017-11-06 15:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕一位62歲男性，發燒近一週，原以為是普通感冒，上月突然意識模糊緊急送醫，經檢查出是細菌性心內膜炎，他的心臟主動脈瓣膜被鏈球菌破壞造成急性心臟衰竭，經人工瓣膜置換手術後，幸運重生。

澄清醫院心臟外科主任吳慧中指出，患者10月初因意識不清、發燒、氣喘被送急診，家人透過病人在此之前發燒一週並有冒冷汗等症狀，經進行血液檢查發現白血球過高，住院後會診感染科主任許哲翰及胸腔內科主任江韶岳，經細菌培養發現是鏈球菌感染，由心臟超音波檢查確認心臟瓣膜遭到鏈球菌感染破壞。

吳慧中指出，患者的心臟主動脈瓣膜已遭感染發炎，整個瓣膜幾乎被鏈球菌破壞掉，瓣膜失去功能關不住，導致血液逆流，併發心臟衰竭及肺積水，須以心臟手術進行人工瓣膜置換，才有機會保住生命，經人工瓣膜置入及4週的抗生素治療，該病患情況穩定。

院方在病人出院前一天特地為他辦慶生會，恭賀他健康出院，患者也感謝醫院團隊的醫療和照護。

吳慧中說，細菌性心內膜炎的細菌感染，有可能是口腔不潔、鼻竇炎、長期使用類固醇等民眾，如果身體又值免疫力低下，更容易引起感染，細菌破壞心臟瓣膜的時間很快速，通常感染後1、2週就會破壞心臟瓣膜，提醒民眾苦有長時間發燒、冒冷汗合併胸悶、呼吸困難且未有好轉時，切勿掉以輕心，應尋求醫療協助，進一步檢查是否有其他問題。