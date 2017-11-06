「紐約台客」影集式音樂劇月底高雄登場

2017-11-06 16:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕唱歌集音樂劇場年度創作的影集式音樂劇「紐約台客」，11月底、12月初在高雄圖書總館小劇場一連推出7場，唱歌集團長詹（吉吉、發音同摺、需造字）君今帶領演員小秀片段，透過逗趣對白搭配活潑舞蹈，邀請民眾一起來體會台客的生活點滴、一起哭一起笑。

唱歌集音樂劇場成立於西元2009年，8年來秉持著「將故鄉的故事唱給全世界聽」的創團精神，每年都在高雄推出一齣音樂劇創作，陸續發表我在路上唱歌、我的公主計畫等，曾獲2014上海國際藝術節、2017大邱國際音樂劇節邀請演出，今年也獲得高雄市傑出演藝團隊榮銜。

今年推出的影集式音樂劇「紐約台客」，是唱歌集首發原創音樂劇作品，藉由「影集」可以持續發展故事特性，再以「租屋」這個許多人有過的生命經驗作主軸。

劇情透過藝術學院畢業生、熱愛甜點美少女、同志酒吧變裝皇后和她的暖男經紀人，相遇在紐約小公寓的4個台灣人為起頭，一路展開4枚台客各自放膽打拼、努力成為紐約客、彼此相互依靠克服挫折的趣味過程，以紐台混搭、有流行有爵士有百老匯等不同風格的原創音樂，唱出在不同國度、不同文化的獨有風格。

紐約台客年初發表第一季1十2集，票房開出紅盤，劇團趁勝追擊，年底推出全新創作的紐約台客第一季3十4集，並聯演廣受好評的第一季1十2集，還邀請到星光幫唱跳王子周定緯、在第3集裡單任特別來賓。

11月底、12月初，「紐約台客」將一連上演7場、每場4集，內容涵蓋夢想、家庭、生活、愛情與同志等，詳情可至兩廳院售票系統、與唱歌集音樂劇場臉書。