殘害學童健康 營養午餐使用回鍋油

2017-11-06 15:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員楊典忠、鄭功進今天在議會表示，民眾陳情小孩吃學校營養午餐後經常拉肚子，菜色有濃濃的油耗味，經查竟使用回鍋油，要求明文禁用；教育局長彭富源強調，營養午餐禁用回鍋油，該案為突發事件，已將廠商解約。

楊典忠表示，中央有食安法、台中市有營養午餐自治條例，但是對於回鍋油並沒有安全限制，而教育局午餐食材採購契約範本也沒明文限制使用回鍋油，難怪營廠商以成本考量使用回鍋油，某校家長陳情，孩子說菜色有濃濃油耗味。

他又說，回鍋油因油品隨著重複高溫加熱而變質，恐增加罹患心臟病和癌症風險，威脅學童健康；鄭功進表示，回鍋油烹調過的食物辨別不易，台南、高雄、桃園皆在契約明示禁用，台中應儘速跟進，修改學校午餐自治條例禁用回鍋油。

彭富源表示，學校不可以、也沒有使用回鍋油烹調營養午餐，當日使用過的用油皆視為廢棄物，中市雖在契約沒有明訂這項規定，但這6、7年禁用回鍋油非常明確；議員所指案例是突發事件，該校後續也依契約規範與廚房委外廠商解約。

他說明，為督導全市學校落實廢食用油回收工作，此列入學校午餐平日輔導事項，將研議修改現行午餐契約範本，明定校園午餐禁止使用回鍋油，並將相關規範納入研訂中的學校午餐工作手冊。