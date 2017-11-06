保健》喝大骨湯沒有用！ 這樣補鈣才對

喝大骨湯補鈣沒有用！ 這樣才對.. .（資料照，記者葉永騫攝）

2017-11-06 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕部分年長者們擔心自己年紀大了會有骨質疏鬆的毛病，為了補充鈣質就拚命吃鈣片、喝牛奶，但是檢測證明吃太多其實會適得其反，以及許多人愛喝大骨下去熬的湯，雖然又甜又香；但其實單靠大骨湯並不會達到補鈣的效果。

根據「彭湃」身體報導，鈣片有分為主要有三種，包括「碳酸鈣、枸櫞酸鈣、乳酸鈣」，首先，碳酸鈣的鈣片量約有40%，而人體對此種類型吸收率為30%，一般民眾都可以使用，因為這種這種劑型的鈣片需要在酸性環境下被溶解，最好是在吃飯之後立刻服用，可以減少對胃產生的傷害。第二種枸櫞酸鈣的含鈣量就比較少一點，但是人體吸收率有35%，這個種類的鈣片不需要酸性環境即可發揮藥效，適合缺乏胃酸的民眾。第三種乳酸鈣是比較容易看到，但是含鈣量就更少一點，人體對此種類型吸收率與碳酸鈣相近約略30%；但是需注意的是如選擇此類鈣片，可能需要多服用幾片。

至於許多人愛喝的大骨湯，其實是無法確實達到補鈣的效用，因為經過檢測發現，大骨湯裡的含鈣量是比較低的，加上並無維生素D促進轉化進而讓身體吸收；因此骨質疏鬆患者需要特別注意「喝大骨湯補骨頭的」是錯誤的觀念。在我們在日常生活中，喝牛奶補鈣是最好的，因為鈣量較高且吸收率也比較好，加上牛奶含有促進身體吸收鈣的維生素，例如：維生素D、乳糖與一些氨基酸。

其他可以補充鈣的食品，包括豆製品（豆腐、豆腐乾等）、小魚小蝦、深綠色蔬菜以及堅果類都可以適當食用。提醒民眾補充鈣的同時也要多攝取富含鉀、鎂維生素的食物，例如：豆類、薯類、綠葉蔬菜等，能預防因此排出過多鈣的問題。

文中特別提到，「補鈣是一個長期的過程，建議從年輕時候就開始補鈣，在青年時期儲備足夠的鈣量，防止老年鈣量流失，預防中老年骨質疏鬆的發生。」，更強調：「過度補充鈣會增加罹患腎結石或心血管疾病風險，不僅無益反而有害，須多加注意。」，並且建議成人每天可以服用的鈣攝取量為800毫克。