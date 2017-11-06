50公斤成人每週吃4油條鋁超標 消基會怒批食藥署

消基會檢驗長凌永健表示，以油條為例，若每支鋁濃度500ppm計算，50公斤成人每週吃4支油條就超出世界衛生組織標。 （消基會提供）

2017-11-06 15:07

〔記者陳宜加／台北報導〕消基會今天公布含鋁食品檢驗結果，抽樣27件食品中，有4成鋁含量超標，消基會呼籲，過量的鋁吃下肚恐傷害神經系統，且各國對食品中的鋁含量均訂有標準，反觀食藥署雖已兩度預告草案標準，卻遲遲不公告實施，罔顧國人健康。

消基會指出，早餐的燒餅油條、馬來糕；午晚餐的小菜海帶、涼拌海蜇皮，以及下午茶的鬆餅、雞蛋糕、瑪芬蛋糕或甜甜圈等，製作時使用明礬或「發粉」，尤其含鋁的膨脹劑效果好、氣孔更細膩，成本也低廉，廣泛用於食品加工上。

消基會2011年起連續3年持續監測食品鋁含量，發現海蜇皮、油條鋁含量超過每公斤500毫克，鬆餅、甜甜圈、海帶的鋁含量也大於100毫克。今年共抽樣27件食品，共4件油條、5件海蜇皮、2件烘焙食品的鋁殘留量超過標準。

消基會董事長游開雄指出，包含中國在內的多數國家，對食品鋁含量均訂有限量標準，但我國食藥署2014、2016年兩度預告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準─膨脹劑」草案，卻遲不公告實施，強烈呼籲應儘速公告限量標準。

消基會檢驗長凌永健表示，鋁吃下肚約有99％可經由代謝排出體外，但若短時間內累積大量的鋁，恐傷害神經系統、增加骨質疏鬆風險。以油條為例，若每支鋁濃度500ppm計算，50公斤成人每週吃4支油條就超出世界衛生組織標。

游開雄也建議，地方衛生單位應針對業者加強宣導，儘量以無鋁發粉取代明礬配方，降低攝入風險。待修法後，也要不定期的抽驗，以保障消費者健康；罹患慢性腎臟病患者與需要經常性服用制酸劑等胃藥者，更須嚴格控制鋁攝取量。