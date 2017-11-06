新竹州廳90狂歡夜演唱會 感受州廳90風華歲月

新竹市政府舉行「州廳90」慶祝活動，11日晚間有州廳狂歡夜的演唱會，還有週末假日的復古市集，邀請民宿一起來感受州廳90風華歲月。（記者洪美秀攝）

2017-11-06 15:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推出「新竹州廳90週年」活動，其中州廳狂歡夜11日、本週末夜壓軸出擊，將由知名KGB舞團與實力歌手魏如萱、鼓鼓與丁噹帶來勁歌熱舞，為新竹州廳展開歡樂慶生派對，新竹市長林智堅今天說，每個新竹人都有屬於自己的「州廳回憶」，邀請不同世代市民走進州廳，穿越州廳，來逛復古市集、看表演、聽演唱會，體會古蹟建築的創新魅力。

林智堅說，「州廳90」透過光雕藝術宴到老時光特展，視覺藝術與史蹟溯流不同面向的藝文展演，展示州廳歷史沿革與建築特色，他時常從市長室窗戶看到外國觀光客用相機捕捉州廳建築影像，現在州廳內的磨石子階梯、上下拉窗和煤油燈也成為最新的「熱門拍照點」。

林智堅說，11日晚間「州廳狂歡夜」是壓軸演出，有在地新竹青年國樂團演奏，也有知名KGB舞團由街舞組曲揭開《Future Sound Of Hsinchu City》電音派對，實力歌手魏如萱、鼓鼓與丁噹也會接力演唱，與市民「High翻州廳慶90」，另11日及12日從市府中庭到府後街護城河畔，也有復古風的帶狀市集，要讓大家「看得精彩、逛得盡興」，一起為「州廳90」開心過生日。

11日及12日的復古市集有40個攤位，包括手工限量麵包及各種手作和復古產品，民眾可穿越州廳到府後街的護城河，想看表演、想逛市集都可以，一起在週末假日感受新竹州廳的風采。