登山半途中風 警消雪霸處人員合力救援

林男半途突然中風，經保七總隊第五大隊保七總隊第五大隊觀霧小隊及雪霸國家公園管理處觀霧管理站、新竹林區管理處觀霧分站、苗栗縣警察局觀霧派出所等單位，動員13名救援人員，合力將患者抬出步道，交由新竹縣消防局五峰分隊救護人員送醫。（圖由警方提供）

2017-11-06 14:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市59歲林姓男子，4日參加雪霸國家公園觀霧遊憩區2天1夜登山團活動，結果半途突然中風，經保七總隊第五大隊保七總隊第五大隊觀霧小隊及雪霸國家公園管理處觀霧管理站、新竹林區管理處觀霧分站、苗栗縣警察局觀霧派出所等單位，動員13名救援人員，合力將患者抬出步道，交由新竹縣消防局五峰分隊救護人員送醫，所幸無生命危險。

保七總隊第五大隊呼籲，觀霧遊憩區位處苗栗縣泰安鄉偏遠山區，海拔2000多公尺，四季風光明媚，常吸引眾多遊客前往攬勝；時序進入秋冬季節，是山區旅遊的好時節，惟因日夜溫差很大，且觀霧距離竹東有60多公里，醫療救護上較為不便；去年就曾發生遊客，走完巨木群步道後，因心肌梗塞送醫不治的案例，籲請中高齡有心血管病史的遊客，能謹慎評估自身狀況，較有難度的步道行程，不要輕易嘗試，以免疾病發作，讓自己身陷險境。

保七總隊第五大隊今天表示，4日下午4點左右，接獲民眾求援電話指出，在觀霧瀑布步道約1.4公里處，有人疑似中風無法行走；駐守在觀霧遊憩區的警察、國家公園及林管處等4個單位，立即動員13名救援人員，集結前往救援，抵達現場時發現，林姓男子左半邊不能動彈，疑似中風，同時伴隨有嘔吐等高山症症狀，加上午後山區溫度驟降，導致患者血栓病史發作。

由於觀霧瀑布步道在觀霧山莊下方，高度落差約300公尺，步道全程約1.5公里，加上山區天色漸黑，救護人員利用長背板，小心翼翼地輪流徒步搬運林男，花了近2個小時，順利將林男搬運至步道入口處，交由新竹縣消防局五峰分隊救護人員，將患者送往山下的台大竹東分院救護。