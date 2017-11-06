不怕淹水了 斗六市後庄子埤橡皮壩啟用

斗六市後庄子埤橡皮壩蓄水及部分排水情形。（記者詹士弘攝）

2017-11-06 16:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市後庄子埤橡皮壩今天啟用，困擾地方數十年的淹水問題，可望在排水斷面不足的問題解決後，有最終解決辦法。

斗六市龍潭里後庄子埤使用超過一甲子的「六孔仔」功成身退，改用新式橡皮壩，過去大雨後，芭蕉溪內垃圾、布袋蓮卡住水門，墩柱妨礙排水，導致積水無法宣洩，造成附近淹水的問題，可望一次解決。

後庄子埤創建於西元1842年，由當時業主佃農共同於現址施設草埤，引取芭蕉溪水灌溉，位處斗六市芭蕉溪（大潭排水）龍潭橋下游處；民國45年草埤堰堤遭颱風摧毀，改建為六門制水閘門堰堤（地方俗稱六孔仔），隸屬雲林農田水利會斗六工作站管轄，灌溉面積約362公頃農田。

雲林農田水利會會長林文瑞表示，「六孔仔」已有60多年歷史，水門設施老舊，墩柱妨礙水流且常有雜物阻塞其中，大雨或颱風來襲時，芭蕉溪上游龍潭社區積水常無法宣洩，造成地方及農田淹水，經斗六市長謝淑亞、龍潭里長關紋舜等地方相關人士陳情，雲林農田水利會獲得行政院農委會專案補助4700萬元，進行改善工程。

林文瑞表示，舊式水門已改為可自動倒伏橡皮壩，是一座灌溉兼防洪兼具的現代化渠道工程，為了營造良好親水環境，雲林農田水利會也在工程周邊配合綠美化工程，以達水利事業生產、生活、生態的三生功能目標。

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斗六市後庄子埤橡皮壩平時蓄水情形。（記者詹士弘攝）

斗六市後庄子埤橡皮壩倒伏後，埤內蓄水迅速宣洩而出。（記者詹士弘攝）

雲林農田水利會會長林文瑞表示，橡皮壩啟用後，淹水問題可望大幅改善。（記者詹士弘攝）