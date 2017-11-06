台南購物節「雙11」登場 瘋購物、抽百萬汽車

台南購物節11月11日至12月30日舉行，主場地在南紡世貿展覽中心台南商展，今年活動更多元、購物更方便，好禮一鑼筐。（記者王涵平攝）

2017-11-06 15:05

〔記者王涵平／台南報導〕台南購物節11月11日至12月30日舉行，「全國嫁妝餅創意競賽」揭序幕，主場地在南紡世貿展覽中心台南商展，今年活動更多元、購物更方便，好禮一鑼筐。

南市經濟發展局今邀業者與相關單位行銷購物節，今年特別推出發票登錄三重抽，消費金額滿兩百登錄發票可參加好禮三重抽，好禮第一重「登錄發票抽百萬名車及好禮送給您」，歡慶台南購物節7周年，只要單筆消費滿200元，即有1組抽獎序號，至特約店家消費並上網登錄，金額大方7倍送，眾所期待的抽獎頭獎為LEXGENU7 Turbo特仕版百萬名車，此外還有機會抽中電動機車、按摩椅、智慧型掃地機器等大獎；第二重「30萬購物金送給你」直接受惠消費者，至百貨、賣場、特約店家消費者可抽消費金額等值獎金，讓民眾買越多越划算，越買越開心；第三重「百貨、賣場獨家好禮」，規劃抽企業獨家好禮的活動。

經發局表示，今年台南購物節搭上i世代的購物趨勢，推出結合大4G時代，與知名網路購物平台MOMO購物網、17Life、myphone購物網推出台南購物節專區，讓購物節特約店家透過手機APP購物平台，讓全台灣的消費者都能輕鬆購物。