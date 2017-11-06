五峰山坡地遭濫墾 警漏夜會勘送辦

五峰鄉天湖部落一處原住民保留地，原本綠色山坡地，被挖掘成長約10公尺、寬5公尺的黃土。 （記者廖雪茹翻攝）

2017-11-06 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣原鄉又傳濫墾山坡地！五峰鄉花園村天湖部落，5日深夜竟傳出「轟隆轟隆」的巨響，警方獲報會同縣府和公所現勘，發現一處山地地已被開挖變成黃土一片，隨即報請新竹地檢署指揮，依違反「山坡地保育利用條例」，當場逮捕林姓地主和陳姓司機，並查扣挖土機。

竹東警分局表示，5日深夜10點多，花園獲報有業者在天湖部落山區開挖山坡地，警方立即通報新竹縣政府原住民族行政處及五峰鄉公所人員，漏夜上山會勘，當場發現陳姓男子操作挖土機正在挖掘邊坡，將原本綠色坡地，挖掘成長約10公尺、寬5公尺的黃土坡地。

警方調查，該山坡地係屬原住民保留地，依「山坡地保育利用條例」不得擅自墾殖、開發。林姓地主供稱，為了建造工寮，照顧後方果樹，才會進行前期整地作業；但原民處今天確認，此案並未申請許可。

警方懷疑，近來警方與縣府相關單位，嚴厲查緝違法開挖山坡地，林姓地主疑似利用深夜時段開挖，以躲避查緝，結果反而因為機具施作時的噪音，在深夜幽靜的山谷中更顯清晰，當場人贓俱獲移送法辦。

新竹縣五峰鄉花園村天湖部落，5日深夜竟傳出「轟隆轟隆」的巨響，警方獲報會同縣府和公所現勘，發現一處山地地已被開挖變成黃土一片，當場逮捕林姓地主和陳姓司機，並查扣挖土機。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣原民處今天確認，林姓地主並未申請許可即開挖山坡地，警方協助封貼查扣挖土機。（記者廖雪茹翻攝）