推廣木箱鼓 Mr.One Cajon青年樂團落腳新瓦屋

Mr.One Cajon青年樂團落腳新瓦屋，將定期舉辦樂器教學、音樂會和講座，營造新瓦屋成為優質的音樂會場域，新竹縣文化局局長張宜真（右）今天也配合彈琴，與樂團秀一段表演。（記者廖雪茹攝）

2017-11-06 16:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕周杰倫在「稻香」秀了一段精彩的木箱鼓，將木箱鼓熱潮帶進台灣，「Mr.One Cajon樂團」青年樂團團長王萬沂運用所學，創新研發LED閃亮木箱鼓，更特製雙邊可調式響線的木箱鼓申請新型專利，銷售美、加等國家；為了與更多朋友分享音樂，樂團進駐新瓦屋，11日上午11點舉辦開幕音樂會。

由明新科技大學學生組成的「Mr.One Cajon樂團」，成軍2年，接演超過200場活動，主要團員有吉他手柯宏昇、主唱林霱、團長兼鼓手王萬沂，團長還曾經與本土天團玖壹壹、盧廣仲、黑旋風、女鼓王陳曼青、音樂才子小冰等藝人合作。

現就讀明新科大光電系四年級的王萬沂說，高中時受到周杰倫「稻香」木箱鼓演奏的啟發，他開始接觸木箱鼓。木箱鼓（Cajon）可能源自古非洲的一種鼓，在西班牙拉丁系音樂中發揚光大，本意就是木箱或抽屜，結合大、小鼓和鈸3種樂器的綜合體。

王萬沂表示，一般木箱鼓只有內裝單邊可調式響線，他想讓音色更豐富，因此研發左右雙邊可調式，讓一只木箱鼓，能演奏出爵士鼓、非洲鼓等多樣化鼓聲。這項特殊功能，已在2015年成功申請新型專利，並委託廠商代工生產。

王萬沂用他的姓，加上獨一無二之意，為他的專利木箱鼓品牌取名「Mr.One Cajon」，透過臉書社團，銷售到新加坡、加拿大、中國、香港、美國等地，國內許多知名鼓手也都偏好用他的木箱鼓。

新竹縣長邱鏡淳肯定客家子弟王萬沂的創意，與青年樂團的熱忱，樂團決定在新瓦屋10號建築落腳，開設Mr.One Cajon第一家實體店面，未來將安排木箱鼓等各種樂器教學，每季舉辦音樂會和音樂性講座，營造新瓦屋成為優質的音樂會場域。

文化局長張宜真說，「Mr.One Cajon」11日上午11點開幕茶會，將在綠油油的水稻田旁表演音樂，邀請曾靜玟、柯嘉惠、楊勝賢、黑旋風、陳曼青等藝人到場，歡迎大家相揪來新瓦屋，幫青年樂團加油。

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