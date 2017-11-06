健全香山區路網 竹市新闢三姓橋路動工

新竹市香山區重要建設元培街外環新闢道路「三姓橋路」動工了！。（記者洪美秀攝）

2017-11-06 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區重要新闢道路「三姓橋路」今天動工了！這條連接元培街的外環新闢道路，不僅是往返竹科園區、青青草原及香山區元培、中華和玄奘等大學的重要道路，更能紓解香山區的交通，促進香山區發展，總工程款5.5億元，全長1.8公里，預計明年10月完工通車。

新竹市長林智堅說，元培街串聯香山大庄、景觀大道，是往返竹科園區要道，也是元培、中華、玄奘大學學子上下課的必經道路，每天尖峰時段車流量大，但元培街原路幅僅5到8米寬，路幅不大，但車流龐大，經常有車禍發生，市府向中央內政部爭取4.5億元經費，共投入5.5億元，要在元培街外環道路新闢1.8公里的替代道路「三姓橋路」，要為市民打造安全便捷的通勤道路。

林智堅說，青青草原已成為竹市重要觀光景點之一，每逢假日都吸引很多遊客，且都從元培街148巷進入，不論週間、週末，元培街都是重要道路，因此新闢三姓橋道路實有其必要，也能健全香山區的交通網路。

市府工務處長陳炳煌說，元培街周邊社區密集，往北接香山工業區，沿線又有香山高中、元培科大、玄奘大學及中華大學，每小時最高車流量可達1080台，但現有道路狹小，常易發生車禍也易造成交通與危險。

這條元培街外環新闢道路「三姓橋路」工程早在民國94年規劃，100年第一期工程（茄苳景觀大道連結玄奘大學）後便中斷，如今新闢三姓橋路道路工程開工，可說是這幾年香山最大規模的重要建設。

整個道路工程採兩路段施作，中華路到隘口橋是都市計畫區內路段，會在元培街北側新闢長約510公尺、寬6公尺的單行外環道；隘口橋到元培橋是元培、玄奘學區路段，會在元培街南側新闢長1310公尺，寬15公尺的雙向外環道路。

陳炳煌說，這項工程採兩階段施工，預計明年10月完工，施工期間會進行環境監測工作，降低對環境影響，也會盡量維持原元培街的交通路況，降低對交通的影響。