中油大林廠排廢氣飄惡臭 高市開罰30萬元

高市大林蒲地區傳惡臭，環保局揪出中油大林廠開罰30萬元。（記者陳文嬋攝）

2017-11-06 15:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市小港大林蒲地區昨空氣瀰漫惡臭異味，市府環保局揪出中油大林廠排放廢氣至燃燒塔，導致惡臭異味排放逸散，今依違反空氣污染防制法第23條及第31條規定分別告發，總計開罰30萬元。

市府環保局表示，中油大林廠烷化製程（M37）於4日因起爐異常而跳俥，中油大林廠於昨再重新起爐，將製程廢氣排放至燃燒塔以燃燒方式處理，因燃燒不完全致惡臭異味排放。

環保局指出，第十硫磺工場的硫磺回收處理程序（M38）的富胺液再生塔（V-1101）因液氨水溶液加溫，並以氮氣持壓後進行釋壓，排放第四燃燒塔，由於該排放的廢氣含總硫分5％，經燃燒後產生二氧化硫飄散至大林蒲地區，經民眾向環保局通報。

環保局人員抵達後於下風處，聞到明顯煙硝異味，並前往該廠中控室，調閱燃燒塔操作記錄及數據，查獲該廠確實異常排放廢氣至燃燒塔，造成燃燒不完全，導致惡臭異味排放逸散。

環保局說，中油大林廠在小港地區設廠多年，相關製程設備已運作多年，工廠製程除應定期維修保養外，更應加強檢修，避免突然發生故障而須緊急處理，容易產生污染，並增加高雄污染負荷。

環保局呼籲林園及臨海工業區的相關業者，近已啟動進駐工業區稽查的計畫，24小時派員針對林園及臨海工業區加強稽查，對於平日的污染防制設備務必正常操作，一旦查獲污染將予以嚴逞懲。