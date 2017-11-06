潭子戶政辦未婚聯誼 未滿半年已兩對開花結果

2017-11-06 14:31

〔記者歐素美／台中報導〕今年5月20日，台中市潭子區戶政事務所在首度承辦中、彰、投、苗四縣市「愛戀520」未婚聯誼活動，不到半年，參加的60對男女已有2對傳出好消息，1對已於10月登記結婚，另1對也將於本週完成登記，潭子戶政所特別致贈精美碗盤組及東勢林場提供的5折住宿券作為賀禮，恭喜新人結婚快樂，幸福久久。

兩對新人都很低調，僅表示由公家機關辦理的未婚聯誼活動，讓他們感到安全可靠，不必擔心受騙，並感謝潭子戶政的付出，讓參加活動的男女可以深入了解彼此，認識很多好友，同時抱得美人歸，並鼓勵大家踴躍參加政府舉辦的未婚聯誼活動。

潭子戶政所表示，這次未婚聯誼活動首度啟動中、彰、投、苗四縣市聯合辦理，擴大參與對象，增加不同縣市間未婚男女互動機會，希望藉此覓得良緣，這兩對佳偶都來自不同縣市，可說是千里姻緣一線牽的最佳寫照。

「愛戀520」未婚聯誼活動，參加人數共120人，男女各60人，不到半年已有兩對結成佳偶，兩對佳偶並先後回到潭子戶政所拍照留念，分享結婚的喜悅，潭子戶政所也贈送精美禮品祝賀。潭子戶政所表示，目前還有幾對正在醞釀中，未婚聯誼成效相當不錯，希望趕快再有好消息傳出，讓年輕人樂婚、願生、能養，創造美好未來。