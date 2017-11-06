智崴飛行體驗中心啟用 「飛越高雄」聞得到鹹酥雞味

陳菊前往智崴飛行體驗中心，體驗「飛越高雄」的飛行模擬遊樂設備。（記者張忠義攝）

2017-11-06 14:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市推動體感園區，由智崴資訊打頭陣，今天在高雄軟體園區成立飛行體驗中心，主打「飛越高雄」的飛行模擬遊樂設備，這次首度納入味覺，當飛過六合夜市時，還聞得到鹹酥雞加九層塔味。

前瞻建設計畫預計提供10億元預算，在高雄亞洲新灣區推動體感園區（FunTech），全台體感產業旗艦廠商智崴資訊，耗資近2億元，今天率先一步成立飛行體驗中心。

高雄市長陳菊今天前往祝賀，她強調智崴是「高雄的驕傲」、「台灣之光」，生產的飛行劇院產品，目前在全球主題樂園的市占率達4成。

智崴的飛行體驗中心，主打「飛越高雄」的飛行模擬遊樂設備，陳菊試乘後表示，360度呈現高雄景點，非常刺激，也常感動，她鼓勵高雄市民都來體驗，會更愛這塊土地。

高雄市經發局長曾文生說，智崴的「飛越高雄」，比以往「飛越加拿大」系列更進化，這次還加入味覺，例如經過六合夜市時，聞得到鹹酥雞加九層塔味；飛越佛光山時，也能聞到檀香味。

智崴飛行體驗中心收費標準是一般民眾380元、高雄市民280元、優待票190元（4至6歲及65歲以上、身心障礙及一名陪同者）。11月份每逢周六、日，則免費開放給高雄市民體驗乘坐。

加工區管理處指出，將結合飛行體驗中心與高雄市交通局的雙層巴士、觀光渡輪，計畫推出上天下海旅遊體驗套票，跨虛實的套裝觀光行程。