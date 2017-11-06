「國姓搶成功」推戰船 12日決賽搶5萬元獎金

國姓搶成功最受矚目的是推戰船比賽，今年報名秒殺，鄉長丘埔生（右戰船開船，著黃色T恤者）邀大家來加油。（記者陳鳳麗攝）

2017-11-06 14:19

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕名列全國客庄12大節慶的「國姓搶成功」活動，主活動推戰船競賽9日登場，其中競爭最激烈的社會男子組一報名就秒殺，32支報名隊伍12日決賽爭第一，盼搶得今年加碼的5萬元，女子組雖只有12隊報名，但搶得第一名仍有5萬元獎金。

從921地震後為了撫慰國姓受災民眾的心而舉辦的活動，到近幾年被客委會列為客庄12大節慶活動，「國姓搶成功」活動，將從9日起到12日舉辦，今年報名參加推戰船比賽的隊伍再增加，全部有66隊報名，其中社會組男女組的第一名獎金從3萬提高到5萬元，男子組才開放報名就額滿，原訂30隊後來有32支隊伍報名；女子組也有12隊報名，比賽地點在民族街。

國姓鄉公所今日宣傳這項已成客庄節慶最有動力的活動，鄉長丘埔生強調，今年除主軸活動推戰船比賽外，4天活動充滿濃濃客家風情，今年把「成功」意涵也定調在「傳承客家文化和語言，以及客家產業成功」。「推戰船」比賽非常緊張刺激，很振奮人心，周邊還有國姓特產咖啡、水果、美食等攤位，讓遊客有看有吃有喝還有玩。