國人冬遊馬祖，最高補助3200。（記者俞肇福攝）

2017-11-06 13:51

〔記者俞肇福／綜合報導〕為鼓勵旅客冬季到馬祖旅遊，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處從即日起到107年3月31日止；國人組團5人以上出遊，住宿補助，南竿新台幣500元、北竿700，莒光或東引均為1000元，若遊客4鄉均住宿，住宿補助最高每人3200元。

惟每個人旅遊補助，1鄉以1次為限，以鼓勵國人跳島深度遊歷馬祖4鄉5島；外國人、香港、澳門地區人士4人以下自由行程，完成2天1夜以上馬祖旅遊之外國人、香港、澳門遊客，每人獎助旅費新台幣2000元，中國地區人士經由馬祖小三通完成2天1夜以上馬祖旅遊，每人獎助新台幣1500元整等值或超過之特色伴手禮，獎助人數上限為10000人次。

馬祖近年來因為藍眼淚美景爆紅，吸引國內外旅客爭相前往一睹美景並拍照，每年4月到9月底，機位、船位一位難求，但是秋天、冬天遊客銳減，馬管處為此卯勁爭取補助，希望吸引遊客避開人擠人季節遊馬，改在冬季欣賞馬祖的閩東風情與戰地風光。

國之北疆-馬祖東引燈塔為國定古蹟，很多遊客很愛到此拍照。為了鼓勵國人冬天遊馬祖，交通部觀光局馬管處推出補助方案，國人住宿4鄉4晚，最高補助3200元。（記者俞肇福攝）

馬祖北海坑道為當年駐軍廿四小時構工修築而成，現在坑道成為欣賞藍眼淚最佳場所；冬遊馬祖雖然看不到蘭眼淚，還是值得一看。（記者俞肇福攝）