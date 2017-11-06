懸賞100萬 尋找失竊的配天宮鎮殿媽香爐

台灣省諮議員黃文峯在臉書懸賞100萬元，要找回這個配天宮失竊多年的鎮殿媽香爐。（黃文峯提供）

2017-11-06 13:24

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕前台灣省諮議員黃文峯在臉書懸賞100萬元，要找回朴子「配天宮」失竊多年的鎮殿媽香爐。

黃文峯指出，配天宮的鎮殿媽香爐是在第一次大整修被偷走，這個香爐前面寫「朴子街頂灰瑤」、中間寫「天上聖母」、「丁和興第子叩」，提耳則畫寫「辛酉年」，經査資料朴子街是日治時代大正9年設立。

黃文峯說，經過進一步查證，這個造型是清朝咸豐11年、辛酉年即是1861年間製造，也就是為100多年的古文物，結果遺失迄今廟方都沒有報案、也未公開說明。

黃文峯強調，最近有些知情的長者，叫他追查這鎮殿媽古物香爐，由於這文物有文字、知情者應不敢收購，為找回信徒眼中的無價之寶，將提供100萬元賞金，只要舉報者抓到人犯就賞100萬，希望全朴子市民全力追查。

配天宮總幹事丁廣穎表示，配天宮為300多年歷史的嘉義縣定古蹟，但有樑柱腐朽、漏水等問題，因而從97年起斥資9000萬元進行大整修，動工之前，曾商請雲科大教授曾永寬率團隊清查廟內文物、列冊管理，大修復期間，不翼而飛的鎮殿媽香爐，因未列入列管文物，可能因而廟方才未報案。