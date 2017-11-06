美廚藝學院CIA ProChef證照考試 今在台首次舉辦

從美國來台評審Level 1的CIA美國廚藝學院主廚大師Chef Barnes正仔細檢視考生的作品。（圖由照文大推廣教育部、華岡興業基金會提供）

2017-11-06 13:37

〔記者林曉雲／台北報導〕由中國文化大學推廣教育部和華岡興業基金會引進，首次在我國舉辦的美國廚藝學院CIA ProChef Level 1證照考試今天登場，12位接受過專業西餐訓練的學員報名參加，文大表示，考試通過即等於具備CIA認證的專業西餐廚房領班廚藝水平。

主考官是由美國來台的CIA Certified Master Chef（CMC）主廚大師Brad Barnes，和CIA華裔名師Shirley Cheng，考試方式比照美國當地CIA PROCHEF證照考試流程。文大推廣教育部國際廚藝人才發展中心總監陳建宏表示，目前參加過PROCHEF Level 1證照課程教學的學員共36位，考量場地和考務執行，首發的Level 1證照考只提供12個員額，考試內容極為緊繃，一連3天，上午考術科，下午考學科，筆試內容包含食品衛生、食品營養、食譜換算、單位換算、產品辨識5大科目。每天會有不同的筆試與術科題目測試，目的是要測驗應考者的穩定度。

考生在3小時內要依序完成沙拉、湯、主菜各關卡，主考官會在每道菜餚完成時，直接品嚐並點評，每位考生有個別獨立的時間完成要求及接受點評，3天要做3次套餐，陳建宏表示，如與台灣1天內完成的西餐丙級考試相比，CIA的考核相對嚴格，包含廚藝的穩定度、操作觀念和流程的精準度、對餐飲烹飪觀念的正確度。

另外，米其林集團預告明年（2018）第一季將正式出版台灣米其林餐廳的「紅色指南」，今天將公布細節，引起餐飲界和廚藝界的高度關切。