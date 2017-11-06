登島費正名觀光保育費 澎管處、縣府觀望

南方四島國家公園，將率先徵收觀光保育費。（記者劉禹慶攝）

2017-11-06 13:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕使用者付費時代來臨了！海洋國家風景區管理處率先開了第一槍！將依交通部觀光局預告「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」草案，收取觀光保育費，澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府持觀望態度。

目前交通部觀光局依發展觀光條例刻正預告「觀光地區與風景特定區及自然人文生態景觀區觀光保育費收取辦法」草案，其中第2條：「觀光地區、風景特定區、自然人文生態景觀區，該管目的事業主管機關，為維持自然生態保育、永續經營臺灣特有之自然生態與人文景觀資源及環境，得公告一定範圍，對進入之旅客收取觀光保育費。」。

海管處長洪啟源表示，草案公告預計至明年1月完成公告實施後，海管處將針對劃設為「自然人文生態景觀區」及收取額度、運用範圍等與地方徵詢意見。另將成立管委會，擬定觀光保育費經營運用管理要點，專款專用發展四島觀光及保育，並呈報行政院研議每年專案定額補助四島「禁漁保育回饋金」，併同觀光保育費使用經營管理監督。

針對海管處率先要收取觀光保育費，澎管處則表示，要視辦法實施後，針對轄管風景區屬性再行研議，外界希望實施總量管制的摩西分海、大菓葉玄武岩柱等風景區，都要進一步通盤檢討考量，不會貿然跟進；至於澎湖縣政府部分，先前澎湖縣議員陳慧玲提出徵收登島清潔費構想，現在有法令根據，是否實施也需要慎重討論。