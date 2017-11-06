核四封存年底到期 原能會證實再延1年

原能會主委謝曉星表示，台電已經提出明年的核四資產維護計畫，目前正在審查。意味者封存期將再延續1年。（記者羅沛德攝）

2017-11-06 13:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕從2015年起已執行3年的核四封存（資產維護管理計畫），今年底將期滿，立委陳亭妃今在立院教育委員會質詢時質疑，到底核四封存廢止計畫是如何，一直編預算，是否在玩假遊戲？原能會主委謝曉星則證實，台電已經提出明年的核四資產維護計畫，目前正在審查。意味者封存期將再延續1年。

立法院教育委員會今審查原能會預算，陳亭妃質詢時表示，核四的3年封存將在今年底屆滿，針對核四完全廢止的時程，原能會是否有規劃？現在核四一直在編預算，原能會打算讓核四一年一年封存下去嗎？這每一筆都是人民納稅錢，讓人覺得政府是不是根本是在玩假遊戲？必須對外說清楚。

謝曉星強調非核家園是目標，核四廠目前最重要的問題在於核廢料，必須想辦法運回原廠，包括輸出許可、國外廠商配合等時程，有一定程序，當然是越快越好，在台電執行完成前，原能會的職責就是監督台電做好核四的維護管理。

原能會核管處長張欣指出，3年前的核四維護管理計畫，台電是一次提出3年期，這次只有提出1年期，於今年8月送到原能會，預計年底前審查完成。