消基會抽驗食品鋁含量 油條海蜇皮嚴重超標

消基會今公布食品鋁含量抽樣調查結果。（中央社）

2017-11-06 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕消基會於今日上午舉辦「2017年度食品含鋁檢驗報告」記者會，並針對抽樣的27樣食品中的鋁含量進行報告，其中有11件食品超標，而又以油條和海蜇皮這兩種的超標情況特別嚴重。

綜合媒體報導，消基會於今年9月在大台北地區以食藥署的草案標準來進行進行含鋁檢驗，據抽驗結果顯示，共有4件油條、5件海蜇皮、2件烘焙食品的鋁含量超過草案標準。消基會董事長游開雄表示，抽驗的27項食品都是民眾經常食用的食品，雖然食用後有部分鋁可以排出體外，但食用過多仍會有蓄積狀況產生，影響神經系統。

消基會曾在2011年已經做過檢驗調查，與當年相比，食品中的鋁含量確實有下降趨勢，但海蜇皮跟油條還是明顯超標。游開雄指出，像油條、海蜇皮等食品殘留的鋁是來自製程中會添加的膨脹劑明礬、發粉等，食藥署曾在2014、2016年兩度預告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準―膨脹劑」草案，卻遲不公告實施，罔顧國人健康，他呼籲政府應該儘速公告限量標準。

衛福部食藥署簡任技正林旭陽則回應，草案預告後須蒐集各界意見，因海蜇皮業者對目前草案中500ppm的限量標準有意見，多次與專家委員溝通仍未獲共識，導致草案卡關，該署將儘速召開專家會議討論、公告實施，以保障國人健康。