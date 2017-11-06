海內外百位校友睽違半世紀同學會、驚呼：台南安平、運河改變進步多

2017-11-06 13:08

〔記者王俊忠／台南報導〕西元1967年從台南一中畢業的海內、外校友在睽違50年後，首度全年級100多位同學大集合、回到出生地與母校聚會，有海外同學參觀安平樹屋古蹟與運河後說：「以前運河有臭味，平時念書、也少到運河，如今改變很大，運河變得沒什麼臭味，安平文史、觀光也有發展」。

協助籌辦同學會的台南市前副市長陳俊朵表示，這是1967年從南一中畢業的海內、外校友，首度全年級返母校同學會，有些老同學都是睽違半世紀後再次見面，重逢氣氛相當溫馨感人，為此特別舉辦一連四天的台南地方景點與母校參訪活動。

一百多位同學由奇美材料科技公司董事長何昭陽同學安排遊覽台江內海國家公園，奇美博物館，並回母校拜會校長張添唐，回顧兩年來籌備期間大家在海內外互動的10分鐘短片，同時在校內小禮堂享用國宴級總舖師阿勇師的精緻美食，同學們驚呼「辦桌也能辦到如此精緻！」。

同學們還在母校大榕樹下享用庭園咖啡、聆聽樂評人吳國禎同學的古典音樂欣賞及解說。陳俊朵說，這次同學會最重要的意義是希望凝聚海內外同學對這個孕育他們茁壯地方的向心力，同時發現府城之美與進步。

南一中校長張添唐表示，1967年畢業校友返校巡禮並在古蹟小禮堂內辦桌餐敍，彰顯南一中優秀青年跨越世紀丶生機連結的生命情懷。而從大學長對當年校園氛圍及師生互動的回憶中，見證跨世紀的時代變遷，是從以教師為中心的世代跨越出來，變遷為以學生為中心的教育思潮，他感謝畢業半世紀校友們返校，讓南一中優質傳統精神得以傳承。