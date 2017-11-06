林欽榮：士北科技園區將為全台第一自駕車實驗場

2017-11-06 12:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府與科技部今天合作舉辦「智慧車輛國際產業應用論壇」，邀請國內外專家學者及業者分享自駕車創新科技應用，北市府首次對外說明「台北市自駕車實驗場域測試計畫」，副市長林欽榮也宣布，「台北市自駕車實驗場域測試計畫」，將積極打造士林北投科技園區成為全台第1個自駕車試驗場域，鼓勵國內外自駕車廠商一起來到這個場域測試相關技術，建立融合智慧科技便利交通環境。

林欽榮表示，今年12月開始到明年6月底以前，合計7個月的時間讓自駕車當作實驗開放場域。他說，北市府今年5月推動台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫以來，8月讓自駕車業者在晚間的信義路雙向公車專用道測試。他說，完成實驗後更認為不該只限於公車專用道，更應該開放全場域的測試。

林欽榮說，士北科技園區是個很擬真的生活場域，他說東方城市與西方城市交通狀況不同，「因為有混流跟非常多的摩托車。」他相信如果可以對應台北複雜交通環境，那麼就是天下無敵。

至於自駕車未來發展，林欽榮說，台北市有方便的捷運系統，自駕車將背負捷運車站「第一哩路」、「最後一哩」的功能，而北市是不夜城，但相對人力成本很快，而自駕車可以負擔深夜服務。他也強調，北市1年約2萬9000件交通事故，而全世界都想用自駕車提升交安全。

資訊局長李維斌表示，未來規劃士北科技園區，設置專用封閉場域，提供車聯網、自動駕駛及基礎設施智慧化技術測試，讓國內廠商藉由試驗經驗完善其技術與產品，奠定道路實測之基礎，希望促成北市創新智慧交通服務，也將台灣智慧車輛產業能量輸出國際市場。