寵物晶片改臉部辨識 畜牧處長立院投震撼彈或笑彈？

新畜牧處處長謝耀清首次被質詢，針對流浪狗議題一開口就祭出震撼彈，稱未來擬將寵物晶片改成臉部辨識。（資料照）

2017-11-06 12:52

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會今天上立法院經濟委員會接受預算審核，新畜牧處處長謝耀清首次被質詢，針對流浪狗議題一開口就祭出震撼彈，表示未來擬將寵物晶片改成臉部辨識。

謝耀清表示，有關各縣市流浪狗問題，除了希望增加收容所數量外，也希望同步加強源頭管理，但近年晶片管理成效不佳，因此正在研擬，希望可改成臉部辨識的方式。

今天是謝耀清首次接受質詢，他除了是從防檢局調派，也是民進黨籍立委林岱樺的表哥，不過，林岱樺否認有介入人事安排，外界也好奇謝耀清的能力。

農委會於今年2月4日推行零撲殺政策上路，各地收容所也傳出空間不夠、環境髒亂以及流浪狗出現在街頭等問題，都有待畜牧處新處長解決。

國民黨立委張麗善表示，部分地區是沒有收容所，呼籲農委會既然有預算就要好好做。

農委會主委林聰賢坦言，零撲殺政策匆然上路，其實地方和民間都還沒有準備，各地也不是沒有動物收容所，而是要再新建就因鄰避效應無法實現，加上又近選舉，更難解決。

林聰賢說，農委會會再進一步研擬，探討如何就都市與鄉下的不同特性做管理，與獸醫、地方做協調，如成立輔導小組等方式解決。

會後進一步請教謝耀清有關臉部辨識，他說，臉部辨識還有蒐集資料研擬，但今天第一次上立院比較緊張，未來研擬較詳細後，會再進一步對外說明。