醫病》大胖子變型男！ 136公斤男減重62公斤、找回健康

小羅減重60公斤後，與張健輝合影。（台北慈濟醫院提供）

2017-11-06 12:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕28歲的小羅，身材高壯，體重一度高達136公斤，6年前因工作從3樓高的地方跌落，脊椎嚴重受傷打鋼釘接合，在家休養1年才逐漸康復，今年4月脊椎疼痛，到台北慈濟醫院骨科就診，醫師發現他的脊椎鋼釘鬆脫，需要手術調整，卻因體重過重無法執行手術。

經會診「健康體位管理中心」，北慈一般外科醫師張健輝為小羅做胃袖狀切除減重手術，預後狀況良好，配合正常飲食作息，目前小羅的體重已降至74公斤，脊椎疼痛也不存在了。

根據衛福部調查，我國男性每2人就有1人為過重或肥胖，女性每3人就有1人過重或肥胖，兒童及青少年每4人就有1人過重或肥胖。張健輝說，肥胖對健康的影響除會造成體能衰退，還可導致糖尿病、代謝症候群、高血壓、痛風、冠心病、乳癌、子宮內膜癌、大腸癌等疾病，國人10大死因中有8項死因與肥胖有關。

張健輝說，就健康的角度看，若已是病態型肥胖，嚴重威脅身體健康，減重手術可找回健康，一般減重手術有胃袖狀切除術、胃繞道、胃束帶摺疊、胃折疊、胃束帶及胃內水球等。

張健輝為小羅進行袖狀切除手術，是切除3分之2的胃，手術主要原理在於減少胃容量、減少飢餓荷爾蒙、加速胃排空進入小腸及刺激飽足荷爾蒙（GIP,GLP-1,PYY）。袖狀切除手術可透過內視鏡完成，傷口僅1公分左右，術後只要回歸正常生活作息，採高蛋白、低油、低糖飲食，手術效果一年內可減少60%到70%的多餘體重，小羅因為自身努力，配合飲食建議，調整作息，規律運動，減重效果達到100分。