10元銅板便當限量開賣 早餐店衝人氣

這家早餐店今天開始賣起中餐便當，2天試賣期1個便當10元。（記者張聰秋攝）

2017-11-06 12:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕有肉有菜還有白米飯的中式便當，1個才10塊錢銅板價囉！俗擱大碗的便當，今天和明天在彰化市區開賣，中午未到，店家門口大排長龍，有人排了1個小時才買到，民眾說，菜貴森森，10元都買不到一把青菜，有10元便當可買，排隊都值得。

這家連鎖加盟的早餐店，離彰化縣警察局不遠，方圓100公尺內，至少就有6家新、舊早餐店，老闆原本只賣早餐，經營了4、5年，應付租金和人事成本，長期壓縮利潤，業者求生存，腦筋動到午餐，希望搶食中餐生意，因此打出薄利多銷的噱頭，吸引上班族上門光顧。

店長黃朱君說，2天試賣10元便當，每日限量100份、每人限購1份，主菜色鮮魚、雞排、雞腿、排骨、豬腩，5選1，搭配菜色高麗菜、蕃茄炒蛋、油菜、半顆魯蛋，正式開賣每份50元，販售時間每天上午11時到下午2時。

黃朱君表示，生意不好做，延長工時增加收入，支付每月2萬5000元租金。

現場排隊人龍掀話題，有婦人帶著孩子排了30分鐘買到2分便當，婦人說，好吃衛生最重要，吃了好吃，以後恢復原價每份50元還是會來捧場。