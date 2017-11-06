國民黨中央黨部被命名「萬惡的淵藪」前藍委痛批寶可夢公司

前國民黨立委孫大千昨晚帶兒子去國民黨中央黨部玩寶可夢時，發現這裡設的道館被命名為「萬惡的淵藪」。（圖擷取自孫大千臉書）

2017-11-06 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨籍立委孫大千稍早在臉書上PO文，表示自己昨晚帶兒子出門去玩「精靈寶可夢GO」，而當父子倆到國民黨中央黨部去打寶可夢道場時，他卻發現遊戲頁面的中央黨部竟被命名為「萬惡的淵藪」，讓他氣的大罵寶可夢公司，認為這麼撕裂台灣人心的對立字眼不該讓孩子碰到。

孫大千在臉書上的貼文指出，他昨晚帶兒子去國民黨中央黨部的寶可夢道場去打炎帝，點開了位於中央黨部的道場才發現寶可夢把國民黨中央黨部命名為「萬惡的淵藪」，原先以為這是某些反國民黨的人的惡作劇，但進一步去瞭解後，才發現這是官方所下的標題！

「這是很多孩子聚集的地方，大人都可能被激怒的「暗指」，你要孩子怎麼消化這個字眼呢？」孫大千不滿地強調，希望寶可夢公司能有所回應，這不是政治問題，這是會傷到孩子的問題，這麼撕裂台灣人心的對立字眼不該讓孩子碰到，希望寶可夢公司盡快出面處理！

而對於孫大千呼籲，網友們也紛紛吐槽，「笑死」、「有梗」、「毫無違和感」、「取名還蠻文雅的耶 想必是飽讀詩書之智者」、「原本沒玩的人還不知道 PO出來全國都知道了」，另外也有網友指正，該命名是沿用Ingress的玩家資料，並非是官方下的標題。