醫界人生》抗結核走30年寂寞路 黃伊文獲資深典範醫師獎

2017-11-06 11:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕民間稱肺結核為肺癆，極度輕視，當醫師宣判病患染上肺結核，病患對醫師總是極不諒解，衛福部彰化醫院胸腔暨急重症主任黃伊文，常因此面對肺結核病患哀怨的眼神和反彈，他在肺結核的研究及診療路上走了30年，衛福部肯定他不孜不倦的努力，頒給他資深典範醫師獎。

11月12日就是醫師節，衛福部第4屆優良暨資深典範醫師頒獎典禮，將於11月7日在衛福部舉行，選出5位行醫超過20年的資深典範醫師，這項獎項被視為醫界的奧斯卡，彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典去年獲得此獎，今年由黃伊文為彰化醫院連莊，創下難得的紀錄。

回顧他的寂寞路，黃伊文表示，30年前他從高雄醫學院畢業後，為了到台大醫院內科受訓，他接受陸坤泰教授提攜，先進入當時的台灣省防癆局再派任台大受訓，開始接受肺結核病診治的訓練，這是大部分醫師不願意走的路。

黃伊文說，在這條路上，沒有掌聲、沒有回饋，沒有病人會感謝你幫他診治，因為會傳染而沒有人要理會，病人只有哀怨，認為你幫他宣判了一個污名的原罪，因此，長久以來很多疾病都有代言人、民間組織聲援，唯獨肺結核病沒有，大家避之唯恐不及，蔑視它、忽視它，有些名人得過肺結核，也都不敢講。

黃伊文表示，台灣在早年是一個肺結核中高盛行率的國家，他覺得他有使命與肺結核對抗，開始做臨床、教學及研究、創新，深入偏鄉和山區。

10年前，他開始帶領中區多重抗藥性結核病診治中心，每天8輛車從彰化醫院出發到中部各地，把藥交給肺結核病人，看著病人吞下才離開，以到點服務，對抗肺結核，將治療成功率提高到8成，盛行率下降一半以上，這個「都治車隊」也獲得SNQ（國家品質標章）的肯定。

黃伊文參與國際新藥臨床試驗，4年前引進新藥成功治癒一位超級抗藥的27歲少女，聲名大噪，政府也因此案例引進新藥。

台灣山地鄉的肺結核盛行率為全國平均值的6倍，黃伊文多年來深入南投山區治療追蹤，建立結核菌基因圖譜，再進行熱點村莊的潛伏結合感染治療，讓盛行率大降。他並成立彰化縣結核病關懷協會，幫助病患和家屬打破不願就醫的心理障礙，提供資助，親自到宅勸慰。

衛福部彰化醫院院長謝文淮說，黃伊文醫師讓台灣的診治能力被國際看到，經常於國際會議發表成果，外國醫療團也常來觀摩，大大提高了台灣能見度，特別是，3年前引進高劑量長效短期的臨床計畫，用於肺結核接觸者的預防投藥，成功發表於國際期刊，疾管署也將此用於國家政策。

謝文淮表示，黃伊文30年來研究肺結核治療、參與國際臨床新藥，以肺結核防治增加台灣能見度，堪稱正港的「台灣之光」！衛福部因其成就，選為今年的資深典範醫師，獲獎實至名歸。