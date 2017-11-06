技專考招新制爭議大 全教總批教部違背蔡總統教育理念

技專考招新制爭議大，全教總今天發聲明痛批教育部違背總統蔡英文的教育理念。圖為日前全教總開記者會。（圖由全教總提供）

2017-11-06 10:48

〔記者林曉雲／台北報導〕預計在民國111年上路的技專考招新制爭議愈滾愈大，全國教師總工會今早發聲明，痛批教育部公然違背總統蔡英文的教育理念，蔡總統強調「務實致用」和「產業連結」的技職教育，但教育部近日突襲式的提出技專校院考招制度卻完全背道而馳，全教總懇請教育部長潘文忠饒了技職的孩子吧。

全教總理事長張旭政表示，技專考招變革涉及每年10幾萬學生，嚴重影響國家產業發展與人才培育的重大變革，111學年包括「考科調整」、「取消乙級證照技優甄審資格」及「全面實施實作評量」等重大變革，未經各界充分討論、亦未邀請教師組織參與諮詢，造成師生反彈，更引發「重考試輕技術」、「證照政策大轉彎」、「弱化證照制度與產學連結」等質疑，全教總鄭重呼籲教育部應暫緩實施重大爭議之變革事項，並經充分討論研議後再作修正。

全教總監事張文昌直批新制疑慮，相對於一般大學考招將降低考試科目數，並以學習歷程取代統一紙筆測驗，反觀111學年統測考科卻不減反增，與現行考科相較，總計增加7考科，且在未充分討論下，考科調整已引起重大爭議。

此外，實作評量增加學生負擔，當大學考招是朝向減少考試科目數，技職卻在統測考試之外再增加一個全國性「實作評量」考試，大大增加考試的壓力，令人難以理解，引發「重考試輕技術」的疑慮，在絕大多數學生無法放棄技術士證的情況下，學生等於同時需準備「技能檢定」及「實作評量」，師生將疲於奔命。

高中職委員會主委陳建志指出，乙級技術士證重要性在高職端降低，勞動部技術士證為國家重要證照之一，並據以證明專業技術能力，作為業界用人之重要依據，輔導學生參加技能檢定進而考取技術士證多年來為職校重要工作，並已成為技職教育與業界接軌之重要管道，現行乙級技術士證照作為技優甄審資格，學生莫不以此為標竿，貿然取消無異於弱化技職教育與產業之連結，亦使得職校學生失去其努力追求技能精進之目標與動機，教育部不應因噎廢食。

政府未肩負起教育、產業，以及證照對準的責任：技職教育首重「務實致用」，部分職類乙級證照與業界及各校系之對應值得檢討，而這正是勞動部、教育部長期以來未與時俱進，因應時代變遷時加以修正所致，政府應該在現有架構下負起修正責任，而非說廢就廢，況且「實作評量」所費不貲、品質堪憂的全國大考試，亦無法取代技術士證。