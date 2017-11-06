高雄人才懂！「10元雞肉串」放學必買 網友：想家了

有高雄網友PO出「10元雞肉串」的照片，勾起許多高雄人的兒時回憶。（圖擷自臉書「爆廢公社」）

2017-11-06 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名高雄網友在臉書PO出一張金黃香酥的雞肉串照片，並詢問「還記得這兒時味道嗎？」結果勾起大批高雄網友回憶，直呼「小學時的美好回憶耶」、「別這樣...我想家了」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張金黃香酥的雞肉串照片，並詢問「還記得這兒時味道嗎？」照片中這個被炸得金黃香酥的「雞肉串」，看上去相當平凡無奇，卻意外引起高雄網友們熱烈討論；有人指出，「雞肉串」還有其他的暱稱，例如：「10元雞排」、「肉串」、「肉片」等等，更有人直呼「這就是高雄人小時候放學必買、又超便宜的銅板美食」。

原PO也在文章下方留言，表示照片中的雞肉串是在五甲南正二路買的，一支15元。有網友指出，仁武國小附近的店家更便宜「仁武贏了，一支10元」、仁武一樣是10元喲！上次買雞骨一大包、跟腿骨一大包，搭肉串三包才120元」。

其他網友也紛紛留言，「國中國小放學後的點心」、「好吃~~~那時候買10元一支耶」、「記得當時一隻才5塊」、「從小吃到大 以前10塊還很大支 現在15又小...」、「以前放學必吃......懷念」、「超愛這味的」。