農業群教師陳情 籲新課綱勿走回頭路

2017-11-06 10:30

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師總工會代一群高職農業群科老師向教育部陳情，呼籲教育部重新檢視「107農業群課綱」制度適用性，新課綱將農業群各科之核心能力，融合為共同核心能力，走回50、60年代的不分科之「農業科」時代，百年大計的教育竟走向「復古」路線思維，無視「園藝科」、「造園科」、「農經科」、「森林科」、「畜產保健科」、「野生動物保育科」，亦或綜合高中之「園藝與休閒學程」、「畜產學程」等職業課程，雖均屬「農業群」，但各科別之專業知能及技術內涵各異，已有違「專業分工」的新時代思維，不利於學生學習。

全教總理事長張旭政表示，「107 農業群課綱」將農業群共同核心能力養成予以加深加廣，此舉有違教育部訂定技術型高級中等學校教育目標，培養專業技能以符應產業需求，學生將無法充分學習各科之專業能力，限縮高職生或綜合高中生依個人能力及人生發展方向選修學群相應科別課程空間，有造成「分流即截流」危險之虞，而教育部於各級學校宣導之「課程分流、適性學習」，也功虧一簣、完全破功。

高中職委員會主任委員陳建志舉「農林牧場管理實習」之作物性狀觀察為例，「園藝科」和「造園科」所學以園藝作物為主；「農經科」以農藝作物為主；「森林科」以林木為修習對象，無法要求高職學生全部都學，除有違「專業分工」的新時代思維，並加重學生學習負擔，影響其學習動機與興趣及就業競爭力的弱化，無法彰顯技職教育實作導向的課程特色。

此外，規劃中的「107 農業群課綱」課程內容亦有疊床架屋之弊，陳建志直批重覆又累贅，應該稍微刪減重覆的部分，否則造成各科應可排入的專業科目時數的不足，例如部定必修實習科目「農業生產與休閒生態技能領域」中的「植物栽培實習」及「農林牧場管理實習」中的「農園場實習」。

均有「病蟲害」管理或防治，此與該領域的「植物保護實習」已多有重覆即為一例。

而每年教育部國教署為提升學生專業競爭力，及增進全國農業群相關科系學生專業交流與成長之「全國技藝競賽」，長年為高職生視為最重要競賽之一，並提供成績優良學生申請科大之重要管道，更可為各科檢視專業教學之成效，副秘書長張文昌表示，將因「107 農業群課綱」將各科（農場經營科、園藝科、造園科及森林科）融為一體，將迫使各科難以展現其專業技術，而無法繼續推展，籲請教育部修訂之後再實施。