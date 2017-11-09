天天吃好料》高雄茶餐廳 澳門主廚拿手櫻桃鴨三吃

金龍港式飲茶租下人道酒店二樓，道道好料搭配動人故事，口齒留香還能滋潤心靈，主打櫻桃鴨3吃。（記者黃良傑攝）

2017-11-09 09:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕餐廳每道菜俱色香味，金龍港茶老闆竟能一一道出菜的故事，客人不僅舌尖享受，耳朵和心靈有著「菜」的滋潤，澳門大廚成了台灣女婿，為回饋老饕，每桌每人低消200元再加1元，就送3公斤重、市價888元「大盆魚」，好料是每天、好康僅一週，也就是從11月9日到11月15日限定。

金龍港式飲茶大、小菜都有，港茶、台菜都上，主打宜蘭櫻桃鴨三吃（握壽司、包水果、米粉湯），總經理潘耀安說，櫻桃鴨原種是北京鴨，八國聯軍當年入侵北京後，當地肥鴨被帶到英國櫻桃谷飼養，後來再引進品種到宜蘭繁殖，因肉質、脂肪不同，烤出的皮較脆香，最好吃的季節就在秋冬。

店內還有曾失傳的私房菜，竟然是燒餅，「黃橋燒餅」是江蘇名菜，這個菜故事發生在抗戰時期，中共新四軍軍長陳毅率隊打到江蘇黃橋鎮，為保護當地遭遇惡戰，幾乎快彈盡糧絕，居民感佩新四軍賣命保護，特別做黃橋燒餅送給軍隊品嚐而聞名。

主廚黎華富是澳門人，曾在澳門總統酒店當廚師，20歲來台、做了屏東女婿，曾當酒店喜宴主廚8年，再出來經營港式飲茶，大廚兼老闆，不忘把在地食材融入創意料理，用甲仙芋料理出「香煎芋絲餅」；「乾炒牛河」的美濃板條與牛肉熱情邂逅，碰出這道火花好料理。

黎師傅回到人道酒店，租下2樓開港式茶飲餐廳，為回饋台灣好友，打出來店打卡，加1元送大盆魚，每人低消只要200元，每桌就能享受這道清蒸3公斤新鮮活鱸魚，「大盆魚」的由來是因大鱸魚有臉盆般大，盆內大鱸魚旁排滿蛤蜊、蝦子點綴，是廣東順德菜色，令人見了無不食指大動，僅有11月9日至15日這7天好康。

女客吃了櫻桃鴨讚不絕口「皮Q彈、肉多汁、包了三星葱、蘋果，清脆爽口與眾不同」；男客稱讚 另一女客說「連她吃素看了都流口水，有空就會帶家人來吃櫻桃鴨，還送大鱸魚超划算，店家表示港式飲茶走平價風，平日沒有低消限制，僅於活動期間，來金龍可吃到道地港式好料，還可聞知每道菜的動人故事。

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