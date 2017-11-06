東南亞教育交流協會安排 菲律賓大學空大22人訪高

在吳英明（左一）安排下，Grace Alfonso（右二）率團參訪高雄。（記者洪定宏攝）

2017-11-06 09:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕在高雄市東南亞教育交流協會安排下，國立菲律賓大學空中大學由前校長、現任菲大電視台總台長Grace Alfonso領軍，共22名成員到高雄參訪5天，主要任務是到高雄大學進行大數據分析、全英文磨課師線上教學交流，提供跨國學生學習。

協會常務理事、現任樹德科技大學講座教授吳英明表示，他擔任高雄市立空中大學校長期間，首先與菲律賓大學空大建立情誼，逐漸拓展到菲大八大校區系統，菲大前總校長Alfredo Pascual去年更到高雄參訪，情誼更加穩固。

吳英明強調，高雄乃至台灣高等教育欲跟菲律賓等東南亞國家交流，應跳開招生、媒合學位等狹義思維，必須以穩固且信任的情誼為基礎，展現熱情，建立南台灣與東南亞國家的「區域行銷」，這樣才能長久，因此他定位自己是「就算沒有南向政策，也可以發展南向關係的人」。

Grace Alfonso指出，菲律賓跟南台灣同屬南島語系，具同樣的自然情感，有必要進行「大學—城鄉—產業」的文化連結，並以包容與開放的胸襟，補足彼此所需，進而產生新的認同，樹立台菲交流新典範。

國立菲律賓大學是菲律賓唯一的國立大學，擁有空中大學及馬尼拉校區等八大系統，學生多達7萬人，在高雄市東南亞教育交流協會努力下，交流層面將擴展到菲律賓其他公立大學。