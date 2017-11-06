以溫度為理賠基準 首張石斑魚保單開賣

去年元月霸王級寒流重創高雄永安養殖魚塭，漁民含淚打撈暴斃虱目魚。（資料照，記者蘇福男攝）

2017-11-06 08:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕去年元月霸王級寒流重創南台灣養殖漁業，漁民損失慘重，無語問蒼天，在立委邱志偉極力奔走下，國內首張以溫度為理賠基準的「石斑魚溫度參數養殖水產保險」保單正式開賣，保險費率17.11%，漁民自付5.7%。

邱志偉指出，養殖漁業是他選區內最重要的產業之一，去年超級寒流對漁民造成嚴重損失，如何降低難以預測的天災對漁損的衝擊，成為問政當務之急。

經與保險業者、主管機關及養殖業者多次溝通研商，他在立法院提案，要求漁業署限期完成漁業產險保單規劃，終於在今年9月通過金管會審查，讓漁民可透過保險適度轉嫁天災風險，加速災後復養速度。

初步保單規畫承保地區涵蓋嘉義、台南、高雄及屏東，承保標的包含龍膽石斑、龍虎斑和青斑成魚養成階段，保險人須領有陸上魚塭養殖漁業登記證，並完成當年度放養申報。

漁民最關心的保險費率，目前定為17.11%，但為降低養殖業者的負擔，在邱志偉力爭下，由農委會漁業署、高雄市政府海洋局及投保養殖戶共同分擔，漁民自付約保險金額5.7%的費率，開賣迄今，已有4戶養殖戶完成投保，另有6戶以上養殖戶正積極洽談中。

邱志偉表示，雖然政府對於天然災害造成的漁損，有現金救助等補助措施，但金額有限，漁民仍損失慘重，他呼籲漁民積極加保，以防血本無歸。